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Rusya, Facebook'a yeniden 'hesap' sordu

Rusya İletişim, Enformasyon Teknolojisi ve Kitle İletişim Araçları Federal Denetleme Kurulu, Facebook'tan Rus medyasına ait sayfaların neden kapandığına dair bir cevap istiyor.

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Rusya, Facebooka yeniden hesap sordu

Rusya İletişim, Enformasyon Teknolojisi ve Kitle İletişim Araçları Federal Denetleme Kurulu (Roskomnadzor), Facebook'a bazı Rus medya kuruluşlarının hesaplarına erişimin neden kısıtlandığını ve engellendiğini sorduğunu açıkladı. Yaşanan bu durumun, Facebook'un Rus kullanıcılarına yönelik düşmanca politikasının devamı olduğunu ve insanların Rus medyasına dair bilgilere ulaşmasının zorlaştığını söyleyen kurum, hangi hesapların etkilendiğine dair resmi bir açıklama yapmadı.

Kremlin Sözcüsü de tepki gösterdi

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, son günlerde veri skandalıyla boğuşan sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, Rus basın kuruluşlarına ait sayfaların kapatılmasının düşmanlık olup olmadığı yönündeki soruya, "Öyle" yanıtını verdi.

Sözcü Peskov, "Elbette konuyu inceliyoruz ve bundan dolayı üzüntü duyuyoruz" dedi.

Facebook açıklamıştı

Facebook  yaptığı açıklamada, ABD'nin seçim kampanyası sırasında ABD'li savcıların sahte eylemci ve siyasi mesajlar nedeniyle suçladığı "trol fabrikası" ile ilgili yüzlerce Rus hesabı ve sayfasının silindiğini söyledi.

Facebook, silinen makalelerin ve sayfaların birçoğunun, St-Petersburg merkezli İnternet Araştırma Ajansı'na bağlı FAN olarak bilinen Rusya merkezli Federal Haber Ajansı'ndan geldiğini söyledi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Salı günü Reuters'e verdiği demeçte, ajansın "insanları aldatmak ve dünyadaki insanları manipüle etmek için defalarca harekete geçtiğini ve onları Facebook'ta istemediklerini" söyledi.

Kaynak: Reuters
 

Etiketler: rusya, hesap, facebook, erişim engeli
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