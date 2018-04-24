Rusya: Ermenistan'daki görünümden memnunuz

Ermenistan'daki durumun şimdilik istikrarlı göründüğünü ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Ülkede düzen ve istikrarın sağlanmasını bekliyor, yakın gelecekte siyasi bir uzlaşmanın ana hatlarının belirleneceğini ümit ediyoruz" dedi.

Ermenistan'da eylemler yerini kutlamalara bıraktı

Kremlin'in olayları bir devrim olarak görüp görmediği sorusuna Peskov, Ermenistan'daki siyasi kargaşaya Ukrayna tarzı bir devrim olarak bakmadıklarını açıkladı.

Ermenistan'da neler oluyor?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlendi.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar dün başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmandı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan yaptığı yazılı açıklamada, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etti.

Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, serbest bırakılmasının ardından erken seçim çağrısı yaptı.

Kaynak: Reuters