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Rusya, düşen An-148 tipi yolcu uçağını yasakladı

Rusya'da 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle, An-148 tipi yolcu uçağının Rus havayolu şirketleri tarafından kullanımı yasaklandı.

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Rusya, düşen An-148 tipi yolcu uçağını yasakladı

Rusya Federal Ulaştırma Kurumu Başkanı Viktor Basargin, An-148 tipi yolcu uçağının kullanımına son verilmesi için Rus havayolu şirketlerine talimat gönderildiğini açıkladı. 

Uçağın ait olduğu Saratov Havayolları şirketinin de uçuşları 27 Nisan'a kadar askıya alındı.

Saratov Havayolları'na ait An-148 tipi yolcu uçağı, geçen ay Moskova'da bulunan Domodedovo Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçaktaki 65 yolcu ve 6 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.

Rus Hava Kuvvetleri bünyesinde Ukrayna yapımı An-148 tipi uçaklardan 12 tane bulunurken, özel havayolu şirketlerinde toplam 15 tane An-148 vardı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya uçak kazası, rusya, an-148
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