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Buradasınız : » » Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a jet cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a jet cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın attığı tweet hakkında, "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalıdır, meşru hükümete değil" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından Trumpa jet cevap

Zakharova Facebook'ta yaptığı açıklamada "Akıllı füzeler teröristlere gitmeli, topraklarında yıllardır uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete değil" dedi.

Sözcü ayrıca ABD'nin, Suriye'ye olası bir saldırısının Suriye'de kimyasal olduğu düşünülen saldırıya ilişkin kanıtları yok etme girişimi olabileceğini belirtti.

Trump'ın Rusya'ya füze mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve "akıllı" füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla partner olmamalıydın" mesajı gönderdi.

Trump diğer mesajında ise "Rusya ile ilişkilerimiz her zaman olduğundan daha kötü durumda ve soğuk savaş da buna dahil. Ancak bunun için hiçbir sebep yok. Rusya bizden ekonomilerine yardım etmemizi istiyor. bu çok kolay ve bütün ulusların iş birliği içinde çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışını durdurur musun?" dedi. 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zaharova, twitter, suriye, rusya, abd
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