  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye diplomat mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye diplomat mesajı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 60 Rus diplomatını sınır dışı etme kararı hakkında açıklama yaptı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından ABDye diplomat mesajı

Sergei Ryabkov, ABD'nin 60 Rus diplomatını sınır dışı etme kararına Moskova'nın sert tepki vereceğini ancak Washington'la olan stratejik istikrar müzakerelerine hala açık olduklarını söyledi.

ABD, "Skripal vakasıyla" ilgili olarak 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Trump bu kararı, Fransa ve Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleriyle koordineli bir şekilde vermişti. 

Eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından, 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti.

Rusya da İngiltere'ye karşı misilleme yaparak İngiliz diplomatları sınır dışı etmişti.

İngiltere, Skripal'in zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD, Kanada, Avustralya ve çok sayıda AB ülkesi İngiltere'ye destek vermiş, Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: Trump, sınır dışı, rusya, Rus diplomat, abd
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