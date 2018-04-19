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Buradasınız : » » Rusya Dışişleri Bakanlığı'na asılsız bomba ihbarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na asılsız bomba ihbarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Moskova'daki binasına bomba ihbarı yapıldı. Kısa bir süre sonra ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığına asılsız bomba ihbarı

Rus TASS haber ajansına göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bomba ihbarı yapıldı. Bomba ihbarı nedeniyle Bakanlık binasından 40'ın üzerindeki personel tahliye edildi.

Güvenlik görevlilerinin incelemeleri sonucunda binada herhangi bir patlayıcının bulunmadı.

Bakanlık bomba ihbarını doğruladı. 

Rusya genelinde geçen yıl 11 Eylül’den bu yana 4 binden fazla binaya yönelik asılsız bomba ihbarı yapıldığı, ihbarlar nedeniyle 2,6 milyondan fazla insanın binalardan tahliye edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: rusya, bomba, ihbar
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