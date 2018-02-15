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Buradasınız : » » Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD, YPG'ye silah temin ederek Türkiye'yi kışkırttı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD, YPG'ye silah temin ederek Türkiye'yi kışkırttı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "ABD, Suriye'deki hamleleriyle Türkiye'yi de kışkırttı." dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD, YPGye silah temin ederek Türkiyeyi kışkırttı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye’de Kürtlere silah temin ederek Türkiye’yi kışkırttığını belirterek, “Türkiye de karşılık olarak Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri operasyonlara devam etti.” dedi.

Zaharova, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, Suriye’de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin, El Tanf civarındaki geniş bir bölgeyi “işgal” etmeye devam ettiğini ifade eden Zaharova, “Bu bölge, DEAŞ’ın kalan üyeleri için güvenli bir barınak haline gelmiş durumda. ABD, Fırat Nehri’nin doğu kıyısında, Kürt müttefiklerine destek vermek için Suriye ordusuyla açık bir cepheleşmeye giriyor.” diye konuştu.

Zaharova, ABD’nin, Suriye’deki hamleleriyle Türkiye’yi de kışkırttığını dile getirerek, “ABD, Irak toprakları üzerinden Kürtlere yeni konvoylarla silah göndererek Türkiye’yi kışkırttı. Türkiye de karşılık olarak Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri operasyonlara devam etti.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından 7 Şubat’ta yapılan saldırılarda yüzlerce Rus vatandaşının öldürüldüğüne yönelik haberlerin de gerçeği yansıtmadığını açıklayan Zaharova, “Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu doğru ancak bunlar teyide muhtaç bilgiler. Saldırıda 5 Rus vatandaşı öldürülmüş olabilir ancak bu şahıslar Rus ordusu mensubu değiller.” dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, marina zaharova, Zeytin Dalı Harekatı, suriye, abd
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