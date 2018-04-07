Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İngiltere, görgü tanığı hayvanları ortadan kaldırdı

İngiliz Mirror Gazetesi'nde geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberde, polis tarafından mühürlenen evdeki iki Gine domuzunun susuzluktan öldüğü ileri sürüldü. Haberde kedinin de inceleme için Porton Down laboratuvarına götürüldüğü, ancak çok acı çektiği için uyutulduğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre ise Skripal’in yeğeni Viktoriya Skripal, Rus medyasına yaptığı açıklamada, amcasının evindeki iki kedi ve iki Gine domuzunun canlı olduğunu, bu nedenle İngiliz polisinin evin kapısına sinir gazı sürülerek zehirlendikleri iddiasının tutarsız olduğunu söylemişti.

Olayın görgü tanıklarını ortadan kaldırdılar

Konu ile ilgili Facebook'tan açıklama yapan ve İngiltere'den cevap isteyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “İngilizlerin devlet kurumlarının basın daireleri çalışmıyor mu? Neden her şey ‘ismi belirtilmeyen kaynakların’ yorumları olarak sızıyor?” Bu ilk bakışta şu espriyi yapmak için neden oluşturuyor: İngiltere, olayın görgü tanıklarını ortadan kaldırdı. Aslına bakarsanız gerçekten de "önemli tanıklar", zira kimyasal, zehirli bir madde kullanımından bahsediliyor. Kayıtlara göre domuzlar susuzluktan ölmüş. Nasıl yani? Evde kimyasal bir saldırı iddia edilirken evdeki evcil hayvan fark edilmemiş mi?" dedi.