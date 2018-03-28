Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO'ya kesinlikle yanıt verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "NATO’nun bu adımı Avrupa’da güvenliğin zor durumu için gerekli olan Moskova ve NATO arasındaki diyaloğun başlama ihtimalini çok fazla kısıtlıyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, NATO’nun bu adımına kesinlikle bir yanıt verileceğinin altı çizildi.

Dünya genelinde bir çok ülke, Rus diplomatları sınır dışı etmişti. NATO ise dün Rusya’nın daimi temsilciliği yetkililerinin sayısını 30’dan 20’ye düşürme kararı aldığını açıklamıştı. Rus diplomatlarını sınır dışı edecek ülke sayısının gelecek günlerde daha da artması bekleniyor.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı. Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Sinir gazı kullanıldı

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu madde Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesiydi.

Takas edilmişti

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladı.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'e, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: DHA