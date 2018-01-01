Rusya Dışişleri Bakanlığı: İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan gelişmelerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu kaydedildi.
Ülkede başlayan protestolar etrafında yaşanan gelişmelerin İran'ın iç meselesi olduğuna vurgu yapılarak "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." açıklamasına yer verildi.
Meşhed kentinde perşembe günü hiçbir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.
Eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA