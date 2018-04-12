Rusya Dışişleri Bakanlığı: Duma'da kimyasal kanıt bulunamadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Suriye'deki durumun tırmanmasını istemediğini, ancak "aldatıcı suçlamaları" desteklemediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Washington'un ifadelerini militarist olarak nitelendirdi ve dünyanın tehditlerin olası sonuçları hakkında ciddi düşünmesi gerektiğini açıkladı.

Zaharova, ABD ve Fransa'nın tehditlerinin Birleşmiş Milletler sözleşmesinin bir ihlali olduğunu ve İsrail'in Cumartesi yaptığı hava saldırısının Suriye'deki istikrarı bozduğunu ifade etti.

Trump 3. Dünya Savaşı rüzgarı estirdi

Trump’ın dün attığı tweet ile bir anda üçüncü dünya savaşı rüzgarları esti. Rusya’ya seslenen ABD Başkanı, “hazır olun füzeler geliyor” diyordu:

"Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve akıllı füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla ortak olmamalıydın."

“Hemen de vurabiliriz, hiç vurmayabiliriz de”

Trump bugün de Suriye’yi vurmak için hiç bir zaman tarih vermediğini söyledi, “Hemen de vurabiliriz, hiç vurmayabiliriz de” dedi.

"Suriye'ye ne zaman saldıracağımızı hiç söylemedim. Hemen de vurabiliriz hiç vurmayabiliriz de. Her halükarda, benim yönetimimde ABD bölgeden DAEŞ'i sürmek için büyük işler yaptı. Hakettiğimiz, "Teşekkürler Amerika" nerede?"

Türkiye yakından izliyor

Türkiye’de de bu açıklamalar ve karşılıklı restleşme yakından izleniyor.

Türk hükümetinin endişesi kimin ne söylediğinden çok, bu söylenenlerden asıl olarak kimin etkileneceği.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün karşılıklı açıklamaları bilek güreşine benzetti. Asıl olanın kimyasal saldırıların engellenmesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım.”

Başbakan Binali Yıldırım dün yaptığı konuşmada ABD ve Rusya’yı sokak kabadayılarına benzetmişti. Onun odağında da tüm bu politikaların sonunda zarar gören siviller vardı. Yıldırım, şöyle konuştu:

“Yaptıkları ne? Tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Dünyanın, bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza, milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak bu millet? Efendim, 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor, 'Benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım.' 'Göndermezsen şöyle olur.' Sokak kavgası... Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar ama sonucu kim ödüyor, bedeli kim ödüyor? Garip gureba. Sivil insanlar ödüyor.”

Kaynak: TRT Haber, Reuters