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Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Rus diplomatlarla ilgili tutumu gülünç ve iğrenç

Rus Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray yönetiminin ve ABD istihbarat servislerinin sınır dışı etme kararı aldığı 60 Rus diplomatla bağlantı kurmaya çalıştığını açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABDnin Rus diplomatlarla ilgili tutumu gülünç ve iğrenç

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'deki Rus diplomatlara karşı yapılan provakasyonda ciddi artış görülüyor. Rus diplomatın herhangi bir gerekçeye dayanmadan sınır dışı edileceğinin açıklamasından sonra ABD'li istihbarat servisleri söz konusu diplomatlarla iletişim kurmak için girişimlerde bulunuyor.

"ABD ikili oynuyor"

ABD'nin dürüstlük sınırlarının ötesine geçtiğini ve ikili oynamaya karar verdiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rus diplomatları ihraç ederken daha agresif ve alaycı bir tavır takınan ABD'li istihbarat servisleri, vatandaşlarımız için kolay olmayan bu durumdan istifade etmeye çalışıyor. Bu tutum, gülünç ve iğrenç görünüyor. Sanki Washington'dakiler temel adap kurallarını tamamen unutmuş" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, söz konusu girişimlerin tamamını titizlikle takip ettiklerini ve çıkarımlarda bulunduklarını açıkladı.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Sinir gazı kullanıldı

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu madde Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesiydi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rusya, abd
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