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Rusya Dışişleri Bakanı: Vietnam'la nükleer iş birliği yapabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, temaslarda bulunmak için geldiği Vietnam’da, iki ülkenin nükleer enerji alanında işbirliği yapabileceğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı: Vietnamla nükleer iş birliği yapabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temaslarda bulunmak için geldiği Vietnam’da, Vietnam Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi.

Rusya ile Vietnam arasındaki potansiyel iş anlaşmaları üzerine görüşen ikili, ülkelerarası iş birliklerini artırmayı planladıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Vietnam'la yakıt, enerji gibi konularda iyi ekonomik birliktelikleri olduğunu söyleyerek, "Barışçıl nükleer alanında da iki ülke arasında yapılabilecek bir anlaşma potansiyeli var. İlerleyen süreçlerde tüm bu alanlara yeni anlaşmalar ekleneceğini umuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Vietnam, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer işbirliği, enerji
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