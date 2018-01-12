  • 12 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.756
    EURO 4.562
  • BIST 114628.91
    ALTIN 160.583
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zarif'i aradı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zarif'i aradı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İranlı mevkidaşı Zarif, telefonda Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zarifi aradı
Zarif ve Lavrov Suriye'yi görüştü
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile İranlı mevkidaşı Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istişare etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in, Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde Suriye etrafında şekillenen son gelişmeleri değerlendirdikleri bildirildi.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi çözüme yönelik atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
 
Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin istişarelere devam eden iki bakanın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.
 
Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında gerçekleştirilmesi öngörülen kongreye destek verilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'i aradı.
 
 
 
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi çözüme yönelik atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
 
Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin istişarelere devam eden iki bakanın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.
 
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.
 
Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında gerçekleştirilmesi öngörülen kongreye destek verilmişti.
 
Kaynak: AA
 
Etiketler: suriye, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Zarif
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER