Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zarif'i aradı

Zarif ve Lavrov Suriye'yi görüştü

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile İranlı mevkidaşı Zarif, telefonda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni istişare etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in, Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde Suriye etrafında şekillenen son gelişmeleri değerlendirdikleri bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi çözüme yönelik atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin istişarelere devam eden iki bakanın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında gerçekleştirilmesi öngörülen kongreye destek verilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'i aradı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi çözüme yönelik atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin istişarelere devam eden iki bakanın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında gerçekleştirilmesi öngörülen kongreye destek verilmişti.

Kaynak: AA

