Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: İran ile İsrail geriliminin tırmanması endişe verici

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve Suriye’deki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İran nükleer anlaşmasından çıkma kararıyla ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan Lavrov, “ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı bizde ciddi endişe uyandırıyor.” dedi.

İran'ın ABD'nin bu kararına karşı dengeli bir şekilde verdiği tepkiyi Rusya’nın takdir ettiğini söyleyen Lavrov, Washington’ın bu adımının sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Lavrov, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve İran’ın bu konuyu henüz değerlendirmediğini, yakın gelecekte bu konuda görüşlerinin açıklanacağını dile getirdi.

İsrail ile İran ilişkileri konusunda da açıklamalarda bulunan Lavrov, “İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanması çok endişe verici bir eğilimdir. Bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerekir. Rusya, İsrailli ve İranlı yetkililerle görüşmelerde her iki ülkenin karşılıklı kışkırtıcı herhangi bir davranıştan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde de vurgulamıştı. İran ve İsrail’in böyle bir niyeti olmadığını gördük. Yine de olaylar meydana geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da İran’ın İsrail’e yönelik tavrından endişe duyduğunu belirtti. Maas, “Golan Tepelerinde neler olduğunu büyük endişeyle takip ediyoruz. Golan Tepelerindeki İsrail noktalarına İran füzeleri atıldığıyla ilgili bilgiler geliyor. Bu kabul edilemez.” diye konuştu.

ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili olarak Maas, “ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve (İran'a karşı yaptırımların) yeniden başlatılması bizim açımızdan bölgedeki istikrarı sağlama çabalarını geri götürüyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail-İran gerilimi

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün gece saatlerinde Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri sürmüştü.

Suriye'deki yerel kaynaklar da İsrail ordusunun gece Suriye'deki İran güçlerine ait olduğu öne sürülen bölgeleri hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail Suriye'nin güneyine saldırı düzenledi

İsrail ordusu, "İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e yaklaşık 20 roket atması üzerine Suriye'deki İran hedeflerinin gece saatlerinde vurulduğunu" açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Suriye'de bulunan İran güçlerine ait bir çok hedefi vurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Suriye topraklarından İsrail'e yönelik her saldırı girişiminden Beşşar Esed rejiminin sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA