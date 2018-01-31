Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: BM'den sonuç bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de düzenlenen Suriye konulu Ulusal Diyalog Kongresi’nin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye konusunda Batılı ülkelerle herhangi bir formatta ve seviyede istişarelere açık olduklarını söyledi.

Kongre kapsamında Türkiye ve İran’dan yetkililerle bir araya geldiklerini anlatan Lavrov, “Ortaklarımızla, bugün düzenlenen kongrenin sonuçlarını teşvik edeceğimizi ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura’nın, Suriye’de herkesi kucaklayan anlaşmalara ulaşmasında her türlü yardımı yapacağımızı teyit ettik.” diye konuştu.

Lavrov, Cenevre sürecini teşvik etmek amacıyla kongre sonuçlarını Birleşmiş Milletler'e ileteceklerini açıkladı.

Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'den Soçi'de varılan kararlar doğrultusunda sonuca ulaşmasını beklediklerini anlattı.

Bugün Rusya'nın Soçi kentinde yaklaşık 9 saat süren ve muhaliflerin katılmadığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde anayasa komitesi kurulması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: TRT Haber