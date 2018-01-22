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Buradasınız : » » Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Soçi açıklaması: Herkesin beklediği sonuçları getirebilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Soçi açıklaması: Herkesin beklediği sonuçları getirebilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin herkesin beklediği sonuçları getirebileceğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovdan Soçi açıklaması: Herkesin beklediği sonuçları getirebilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği toplantının ardından, basın mensuplarına konuştu.

"Soçi'nin amacı Cenevre sürecini daha etkin hale getirmek"

Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin temel amacının, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Cenevre sürecinin daha etkin bir hale getirilmesi olduğuna işaret eden Lavrov, "Böylelikle, bütün Suriyelilerin arasındaki diyalog, herkesin beklediği sonuçları getirebilecek." diye konuştu.

"Kongrede yer almaya davet ettik"

Soçi’de, Suriye toplumunun hem hükümet hem de muhalefet temsilcilerinin bir çatı altında toplamaya çalışacaklarını anlatan Lavrov, "Türk ve İranlı meslektaşlarımızla, tüm bölgesel ve uluslararası oyuncuları kongrede yer almaya davet ettik." dedi.

"Rusya, Türkiye ve İran görüş birliğine vardı"

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, önceki gün yaptığı açıklamada Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacak ülkelerin listesi konusunda görüş birliğine vardığını duyurmuştu.

Suriye’deki ateşkesin garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin 29-30 Ocak'ta Rusya’nın Soçi şehrinde toplanması için anlaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, Lavrov, soçi, suriye, Cenevre, birleşmiş milletler
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