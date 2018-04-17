Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Soğuk Savaş'tan daha kötü bir durumla karşı karşıyayız

BBC'de yayınlanan bir programa katılan Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa'ya Suriye'deki son hava saldırıları nedeniyle tepki göstererek, mevcut durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Moskova'nın 'Batılı dostlarına olan son güven kalıntılarını da kaybettiğini' belirten Lavrov, Suriye rejiminin Duma kentindeki kimyasal saldırının sorumlusu olduğu iddialarını da reddetti.

Tüm kanıtları sosyal medya

"Diğer devlet başkanlarına kaba davranamam ama Fransa, İngiltere ve ABD'nin liderlerinden bahsettiniz. Açıkçası onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haber metinleri ve sosyal medyadır" diye konuşarak, kimyasal saldırı olmadığını belirten Lavrov, "Olay tezgâhlanmıştır" dedi.

Lavrov, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen bölgede 'kanıtlara müdahale ettikleri' iddialarını da yalanladı.