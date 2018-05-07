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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Pompeo ile bir araya gelebiliriz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Arjantin'de G20'nin oturum aralarında görüşebileceğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Pompeo ile bir araya gelebiliriz

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, "20-21 Mayıs'ta yapılacak G20'de bu görüşme gerçekleşebilir. Her şey mümkün" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün, "Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğiz. F-35 uçağı satışının iptal edilmesi kabul edilemez" açıklamasını yapmıştı.

CIA Başkanı olan Mike Pompeo, geçtiğimiz hafta Senato'daki oylamada 42'ye karşı 57 oyla ABD yönetiminin 4. üst düzey pozisyonu olan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, pompeo, Lavrov, görüşme, g20, Arjantin, abd
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