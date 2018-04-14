Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Operasyon yasa dışı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlemesi dünyanın tepkisine neden oldu.

Suriye'deki bu duruma müdahale edilmesi gerektiği konusunda anlaşan ABD, İngiltere ve Fransa harekete geçti.

ABD öncülüğündeki üç ülke, sabaha karşı Esed rejimi güçlerini hedef alarak Suriye'nin başkenti Şam ve diğer bölgelerdeki askeri noktalara operasyon düzenledi.

Uluslararası kamuoyunun gündemine oturan operasyona Rusya'nın tepkisi sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esed rejimiyle uzlaşarak uluslararası uzmanların kimyasal silah araştırması için bölgeye girmesi adına gerekli izinlerin alındığını belirterek, "Uzmanların çalışmalarının tamamlaması beklenmeliydi" dedi.

"Hiçbir kanıt gösterilmeden bu saldırı yapıldı" diyen Rus Dışişleri Bakanı, operasyonu "yasa dışı ve kabul edilemez" diye niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Suriye operasyonu hakkındaki açıklama. https://t.co/vxKpDMDkUd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber