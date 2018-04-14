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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Operasyon yasa dışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "hiçbir kanıt gösterilmeden" yapıldığını söylediği Suriye operasyonunun "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Operasyon yasa dışı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlemesi dünyanın tepkisine neden oldu.

Suriye'deki bu duruma müdahale edilmesi gerektiği konusunda anlaşan ABD, İngiltere ve Fransa harekete geçti.

ABD öncülüğündeki üç ülke, sabaha karşı Esed rejimi güçlerini hedef alarak Suriye'nin başkenti Şam ve diğer bölgelerdeki askeri noktalara operasyon düzenledi.

Uluslararası kamuoyunun gündemine oturan operasyona Rusya'nın tepkisi sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esed rejimiyle uzlaşarak uluslararası uzmanların kimyasal silah araştırması için bölgeye girmesi adına gerekli izinlerin alındığını belirterek, "Uzmanların çalışmalarının tamamlaması beklenmeliydi" dedi.

"Hiçbir kanıt gösterilmeden bu saldırı yapıldı" diyen Rus Dışişleri Bakanı, operasyonu "yasa dışı ve kabul edilemez" diye niteledi.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye operasyonu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kimyasal silah, İngiltere, fransa, Esed Rejimi, abd
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