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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Kore'ye gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong-ho'nun daveti üzerine Pyongyang'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreye gidiyor

Sergey Lavrov, bugün Moskova’da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Lavrov, "Bakan dostum beni Pyongyang’a davet etti. Daveti kabul ettim" dedi.

ABD ve Kuzey Kore görüşmesine destek

Lavrov, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılabilecek olası bir görüşmeyi ele almadıklarını söyledi. Kore Yarımadası'ndaki durumun giderek normalleşmesini olumlu karşıladıklarını belirten Lavrov, Rusya’nın Kuzey Kore ile ABD arasında teması da desteklediğini vurguladı.

Sergey Lavrov ayrıca, Rusya 'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin bir rapor sunacağını söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, Ri Yong-ho, Lavrov, Kuzey Kore
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