Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore'de

Bütün dünyanın gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yapacağı görüşmede.

Zirvenin hazırlıkları devam ederken dün Rus Dışişleri Bakanlığı Sergey Lavrov'un da Kuzey Kore’ye gideceğini haber verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, başkent Pyongyang’da mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüştü.

"Karışmaya hakkımız yok"

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lavrov, Kuzey Kore ile ABD arasındaki müzakereleri değerlendirdi.

Sergey Lavrov, Kuzey Kore ve ABD arasındaki görüşmelere karışmanın hakları olmadığını söyledi.

"Desteğe hazırız"

Ayrıca Rus tarafı, bütün tarafların çıkarlarını karşılayan anlaşmaları da desteklemeye hazır.

Lavrov, “Elbette, Kuzey Kore dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak somut anlaşmalara destek vermeye hazır olacağız.” dedi.

Moskova’nın Washington ile Pyongyang arasında olduğu gibi Pyongyang ve Seul arasındaki iletişimden de memnun olduğunu anlatan Lavrov, müzakerelerin başarılı olmasını diledi.

"Kuzey Kore'ye yaptırımlar kaldırılmalı"

Kore yarımadasındaki nükleer sorunun çok bileşenli olduğunu ve aceleden kaçınılması gerektiğinden Lavrov, çözümünün zaman alacağından bahsetti.

Kuzey Kore’ye yaptırımların kaldırılmadığı sürece nükleer program sorununun çözülemeyeceğini savunan Lavrov'a göre kısıtlayıcı önlemleri kaldırma süreci müzakere meselesi.

“Tek oturumda nükleer silahlardan arındırma hususunda çözüm bulmak mümkün değildir. Belli kademeler olmalıdır.”

Trump-Kim zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, ilk önce Kuzey Kore lideri ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Sonra da görüşmenin olabileceği sinyalini verdi. Kuzey Koreli ve Amerikalı heyetler olası bir görüşme için diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Kaynak: AA