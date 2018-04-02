Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İngiltere ve ABD, soğuk savaş kurallarını yok saydı

"Soğuk savaşın bazı kuralları vardır ancak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu kuralları yok saydı" diyen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılı ülkeler çocuk oyunları oynuyor. Gerginliğin ne kadar süreceği bize bağlı değil. Casus krizi, şimdiye kadar İngiltere'nin çıkarına oldu. İngiltere hükümeti, Sergey Skripal'i zehirleyerek Brexit'in ortaya çıkardığı zorlukları kapatmak istedi" açıklamasını yaptı.

Takas edilen casus: Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal’in İngiltere’ye geçerek ülkenin güneybatısında "emekliler" kenti olarak bilinen Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürdüğü, kızı Yulia ile birlikte zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters, AP