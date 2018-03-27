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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Cevap vereceğiz, endişeniz olmasın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi konusunda, "Cevabını vereceğiz" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Cevap vereceğiz, endişeniz olmasın

Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gazetecilerin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesiyle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Bu konuda Bakanlıktan ve Kremlin'den daha önce açıklamalar yapıldığını hatırlatan Lavrov, Batılı ülkelerin eylemini karşılıksız bırakmayacaklarını yineledi.

"Sabretmeyi kimse istemez"

Lavrov, "Cevap vereceğiz, endişeniz olmasın. Bu ağır kabalığa karşı sabretmeyi kimse istemez" ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'un diplomatları sınır dışı etmeyi, uluslararası arenada baskı ve şantaj aracı olarak kullandığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde AB ve NATO üyesi ülkeler, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesinde Rusya'yı sorumlu tutmuş, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, Casusluk krizi
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