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Buradasınız : » » Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin tek taraflı faaliyetleri Türkiye'yi kızdırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin tek taraflı faaliyetleri Türkiye'yi kızdırdı

Rusya'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABDnin tek taraflı faaliyetleri Türkiyeyi kızdırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; "Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki tek taraflı faaliyetleri Türkiye'yi kızdırdı." dedi.

Amerikan Savunma Bakanı Mattis ise, "Türkiye ile temas halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Moskova ve Washington'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'a tepki gösterdi. Terör örgütü PYD/YPG'ye destek veren Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki tek taraflı faaliyetlerinin Türkiye'yi kızdırdığına dikkat çekti.

Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis de Afrin konusunda bir açıklama yaptı. Mattis, "Türkiye bizi operasyona dair bilgilendirdi." dedi. Ankara ve Washington'un konuya ilişkin temas halinde olduğunu söyledi.

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