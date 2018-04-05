Lavrov: ABD'nin nükleer politikası endişe verici

Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Sergey Lavrov, “Stratejik istikrar alanında Washington, askeri üstünlük ve eşitliğin bozulmasını öncelikli tutuyor. Rusya sınırlarında küresel füze savunma sistemleri konuşlandırmaya yönelik çabaları ve NATO’nun askeri eylemleri artıyor. Bizim için ABD tarafından kaynaklı en endişe verici konu nükleer silah kullanımına yönelik eşiğin düşürülmesi” dedi.

ABD’nin müzakere edilebilirliği soru işareti yaratıyor

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, özellikle İran nükleer programı, BM’nin Ortadoğu’ya ilişkin kararı, Paris İklim Konferansı Deklarasyonu, Dünya Ticaret Örgütü’nün temel prensipleri gibi büyük anlaşmaları bozmaya yönelik girişimlerinin ardından ABD’nin müzakere edilebilirliğinin akıllarda giderek daha da soru işaretlerine yol açtığını söyledi.

Lavrov, uluslararası ilişkilerde revizyonizme yönelik bir eğilim olduğunu da belirtti.

Rusya’nın Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START) doğrultusunda kimyasal silah stoklarını imha ettiğini ve stratejik silahlarını azalttığını belirten Lavrov, anlaşmadaki hükümler doğrultusunda Washington’a stratejik füze taşıyıcılarının yeniden teçhizatlandırılmasına yönelik ortak bir düzenleme çağrısında bulundu.

ABD, kontrollü kaos istiyor

Lavrov “ABD’lilerin Ortadoğu’daki askeri varlığını haklı çıkarmak için küresel anlamda kontrollü kaos ortamını muhafaza etmek istediğine yönelik güçlü bir izlenimimiz var” dedi.

Lavrov, Rusya’nın özellikle stratejik istikrar konusunda diyalog kurmak istediğini vurguladı. Lavrov “Gündemdeki öne çıkan konular ve stratejik istikrar konusunda her anlamda ve tüm faktörleri göz önünde bulundurarak diyalog kurmak istiyoruz. Rusya ve ABD liderleri de 20 Mart’taki telefon görüşmelerinde bunu konuştu. Liderlerin bu çok önemli konuya verdiği önemin büroktarik oyunlarla batağa sokulmaması ve iç siyasi entrikaların esiri olmamasını umuyoruz” dedi.

Trump, Rusya’da 18 Mart’ta gerçekleşen başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından Putin’i telefonla arayarak tebrik etmişti. 20 Mart’taki görüşmede Trump, Putin’e yüzyüze görüşme teklif etmişti.

Dostane olmayan adımlara gereken cevapları vereceğiz

Öte yandan Moskova’nın diyalog çağrılarının Washington ve Brüksel’den yanıt bulamadığını belirten Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayı ile ilgili bir soruşturma başlatması konusunda ısrarcı olduklarını söyledi.

Lavrov “Dostane olmayan adımlara gereken cevapları vermeye devam edeceğiz. Gerçeği açığa çıkarmak istiyoruz. OPCW’nin olayla ilgili yeterli ve sorumlu bir soruşturma gerçekleştirmesinde ısrarcıyız” dedi.

İngiltere, Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutmuş ve bu iddialara destek veren ABD ile çok sayıda Avrupa ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Kimse ile cepheleşme istemiyoruz ama kendimizi koruruz

Lavrov, Batı’nın Rusya üzerinden tek taraflı avantajlar edinemeyeceğini anlaması gerektiğini belirterek, Moskova’nın kimseye bir şey empoze etmeye çalışmadığını, cepheleşme istemediğini, ancak çıkarlarını koruyacağını vurguladı. Lavrov “Partnerlerimizle ilişkiler kurup, uluslararası hukuku, BM’nin rolünü göz önünde bulunduracak, başka ülkeler ve halkların gelenek ve çıkarlarına saygı duyacağız. Kimse ile cepheleşme istemiyoruz. Ancak kendi çıkarlarımızı, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi tüm imkânlarımızı kullanarak etkin bir şekilde koruyacağız” dedi.

Lavrov, Batı ile Rusya arasındaki cepheleşmenin terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, iklim değişikliği gibi birçok konunun çözümünü aksattığını söyledi.