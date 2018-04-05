  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD, yardımları sadece muhaliflerin olduğu bölgeye yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD, yardımları sadece muhaliflerin olduğu bölgeye yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye politikasını eleştirerek, yardımların, yarı devlet kurma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu yerlere yapıldığını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD, yardımları sadece muhaliflerin olduğu bölgeye yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da gerçekleştirdiği Suriye zirvesinin sonuçlarını detaylı şekilde Çinli mevkidaşıyla paylaştı.

ABD’nin Suriye’deki pozisyonuyla ilgili eleştirilerde bulunan Lavrov, Rusya’nın ABD ile terörizmle mücadele konusunda daha fazla şeyler yapabileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Suriye meselesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde oy birliği ile alınan kararların yerine getirilmesi hususunda ABD’nin pozisyonunun zorluklar yarattığına işaret eden Lavrov, “Washington, insani yardımları sadece Suriye topraklarında yarı devlet yaratma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriyor” dedi.

Lavrov, gazetecilerin, ABD’nin Suriye’de kalma planlarıyla ilgili soruları üzerine yorum yapmanın zor olacağını söyledi.

"Washington'un hedeflerinin sadece Suriye için değil aynı zamanda uluslararası gündemde bir takım başka önemli konular için ne anlama geldiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.” 

Kaynak: AA 

Etiketler: sergey lavrov, rusya, abd, suriye
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