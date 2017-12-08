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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD bu kararla tüm anlaşmalara aykırı davranmıştır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD bu kararla tüm anlaşmalara aykırı davranmıştır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını değerlendirdi.

ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile dün gerçekleştirdikleri görüşmede, Ortadoğu’yu da ele aldıklarını anımsatan Lavrov, “Tillerson, İsrail-Filistin krizini tek hamlede çözecek ‘yüzyılın anlaşmasına’ imza atmak istediklerini söyledi. Bu anlaşmanın nasıl bir anlaşma olduğunu öğrenmek istiyoruz.” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan Kudüs kararının, son derece zorlu müzakerelere katılan tüm taraflar için şaşırtıcı bir adım olduğuna işaret eden Lavrov, “ABD bu kararla tüm anlaşmalara aykırı davranmıştır ve bu karar uluslararası toplumu hiç de eşit olmayan iki parçaya bölmüştür.”dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." demişti.

Trump ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kudüs, AGİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı, abd
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