Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni saldırgan ve agresif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin saldırgan ve agresif olduğunu belirterek, “Bu yeni stratejiyi göz önünde bulunduracağız. Ortadoğu dahil olmak üzere tüm dünyadaki güç dengelerinde yaşanan değişiklikler yakından takip edilmelidir.” dedi.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) ihlal etmekle suçladı.

ABD tarafından füze savunma sistemlerini test etmek için kullanılan hedef füzelerin, orta ve kısa menzilli balistik füzelerle aynı yapıda olduğunu savunan Putin, “Bu füzelerin ABD tarafından kullanılıyor olması, INF anlaşması kapsamında yasaklanan teknolojilerin ABD tarafından kullanıldığına işaret ediyor.” diye konuştu.

Putin, NATO’yu da Avrupa’daki askeri yapılanmasını hızlı bir şekilde arttırmakla suçladı.

“Başta Ortadoğu ve Kuzey Kore olmak üzere tüm dünyadaki güç dengelerinde yaşanan değişiklikler yakından takip edilmelidir. Elbette ABD ve NATO’nun son dönemde Avrupa’da giderek arttırdığı askeri varlığını da unutmamak gerekiyor. Bu konular, Rusya Savunma Bakanlığının önceliklerinden birisi olacak.”

Kaynak: AA