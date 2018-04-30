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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Netanyahu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda İran'ın nükleer programını görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Netanyahu telefonda görüştü

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, İran'ın nükleer programını değerlendiren iki liderin, İsrail istihbaratının "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığına yönelik iddiaları da ele aldıkları belirtildi.

Rusya'nın, uluslararası istikrar ve güvenliğin sağlanması için büyük önem taşıyan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına bağlılığının teyit edildiği görüşmede, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelerin de istişare edildiği kaydedildi.

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının ulaştığı on binlerce belgenin, İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını ortaya koyduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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