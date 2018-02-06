Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani Suriye'yi görüştü

Kremlin Basın Merkezi, Suriye'deki durumu değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesinde, Rusya, İran ve Türkiye arasında Astana sürecine dair yürütülen başarılı iş birliğinin de konuşulduğunu açıkladı.

ABD'den Esed rejiminin klor gazı saldırılarına tepki

"Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımına son verme çabalarını engelliyor"

Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni de değerlendiren iki liderin, kongrede, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi çözüme yönelik kararlar alındığı konusunda hem fikir oldukları söylendi.

İdlib'te bir hastane daha vuruldu

Esed kimyasal bomba yağdırmaya devam ediyor

Esed rejimi İdlib'de sivillere klor gazıyla saldırdı

Putin ve Ruhani görüşmede, İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için varılan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına bağlılıklarını da teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in telefonda görüştükleri belirtilerek, iki bakanın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin yanı sıra Kazakistan’da yapılacak “Beşinci Hazar Zirvesi”ne yönelik hazırlıkları ele aldıkları vurgulandı.

Kaynak: AA