  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Rusya Devlet Başkanı Putin ve Barzani Moskova’da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Barzani Moskova’da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile başkent Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Barzani Moskovada görüştü

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin, Putin'in resmi daveti üzerine Moskova’daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı için yapılan askeri geçit törenine katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, askeri geçit töreninden sonra Putin ve Barzani'nin ikili bir görüşme gerçekleştirdiği, tarafların Rusya ile IKBY arasındaki ilişkilerin şimdiki ve gelecekteki durumunu konuştukları kaydedildi.

Putin'in IKBY halkına başta ekonomi ve enerji olmak üzere her alanda açık desteğini ifade ettiği aktarıldı.

Barzani'nin ise kendine gönderilen resmi davet ve Moskova'da ağırlanması vesilesiyle Putin'e teşekkür edip, Rusya'nın IKBY'de hayata geçirmek istediği her türlü enerji ve yatırım projelerine kolaylık sağlayacaklarını söylediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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