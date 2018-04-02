Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 3 Nisan'da (yarın) Türkiye'ye gelecek olan Putin'in iki günlük resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk aşamasını resmen başlatacakları duyuruldu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa edilecek Akkuyu NGS, bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak.

Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak Akkuyu NGS'nin üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak.

İlk ünitesinin 2023'te elektrik üretimine başlaması planlan Akkuyu NGS'nin diğer ünitelerinin de birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor.

Hükümetler arası Akkuyu NGS anlaşması, Türkiye ile Rusya arasında 2010'da imzalanmıştı.

Kaynak: Reuters, AA