  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye'ye geliyor. Putin, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya gelecek.

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Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiyeye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye'ye geliyor. Putin, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya gelecek.

Görüşmede, Irak ve Suriye'deki gelişmeler ele alınacak. Hem bölgesel gelişmeler hem de ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

İlk gündem maddesi Suriye. 'Çatışmasızlık Bölgeleri' detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Burada en hassas başlık, Halep'ten kaçan sivillerin sığındığı İdlib.

Görüşmede Irak'ta yapılan gayrimeşru referandum da ele alınacak. Bu konuda Türkiye ve Rusya aynı görüşte. 

Rusya'dan 2 yıl içerisinde alınması planlanan S-400 füze savunma sistemi, Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali projeleri de iki liderin konuşacağı başlıklar arasında.

Etiketler: Putin, cumhurbaşkanı erdoğan, suriye, ıkby referandum, ırak referandum, s400, haber, Haberler
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