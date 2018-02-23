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Buradasınız : » » Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, savaşa hazırlıkta ve silah kalitesinde liderler arasında

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, savaşa hazırlıkta ve silah kalitesinde liderler arasında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bugün kendimizden emin bir şekilde Rusya’nın güvenliğinin sağlandığını söyleyebiliriz." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, savaşa hazırlıkta ve silah kalitesinde liderler arasında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü’ne özel düzenlenen törende konuştu.

Putin, "Son yıllardaki olaylar, savaşa hazırlık konusunda ve silah kalitesinde dünyada liderler arasında yer aldığımızı gösteriyor. Bugün kendimizden emin bir şekilde Rusya’nın güvenliğinin sağlandığını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Rus lider, bu çalışmanın hiç şüphesiz ki devam edeceğini ve ülkenin savunma gücünün her anlamda artacağını belirterek, "Stratejik nükleer kaynakların daha da güçleneceğine dair söz veriyorum. Bunları bizim Savunma ve sanayi kompleksimizin potansiyeline, en iyi işletmelerimize, bilim merkezlerimizin başarılarına dayanarak söylüyoruz. Onlar küresel düzeyde rekabet güçlerini kanıtladılar" dedi.

Putin Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gelişiminde ve güçlenmesinde büyük rolün askerlere ve her düzeydeki komutanlara düştüğünü de vurguladı. 

Kaynak: DHA 

Etiketler: vladimir putin, rusya
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