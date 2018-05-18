Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazeteciyi tutuklayan Ukrayna'yı eleştirdi

Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'le buluşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Rusya ve dünya gündemine dair açıklamalar yaptı.

RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy'in Ukrayna'da 2 ay hapis cezasına mahkum edilmesini değerlendiren Putin, Merkel ile bu konuyu da ele aldıklarını belirterek, "Bu kesinlikle eşi benzeri görülmemiş bir olay. Vışinskiy'i kamuya açık olarak yaptığı görevi ve mesleki yükümlülüklerini yerine getirmesi nedeniyle vatan hainliği ile suçlamaya çalışıyorlar. Uzun zamandır böyle bir şey görmedim ve hatırlamıyorum" dedi.

Ajan Skripal'in taburcu edilmesi

4 Mart'ta zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve uluslararası bir krize yol açan eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'in hastaneden taburcu edilmesi hakkında da açıklama yapan Putin, "Skripal'in taburcu edildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz ve sağlığının iyi olmasını diliyoruz. Eğer bahsedilen kimyasal silah kullanılmış olsaydı, Skripal çoktan ölmüş olurdu" dedi.

Nükleer anlaşmaya dair detayları görüştüler

ABD'nin ayrılık ve yaptırım kararından sonra İran ile yapılan nükleer anlaşmayı sürdürme konusunda hem fikir olduğunu açıklayan Putin ve Merkel, anlaşmanın geleceğine dair görüşmek için tekrar bir araya geleceklerini açıkladılar.

Kaynak: Reuters