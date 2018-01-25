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Rusya Devlet Başkanı Putin: İslam dini eğitiminin desteklenmesi için adımlar atılacak

Rusya’da nüfusun yüzde 15'ini oluşturan yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın önde gelen İslam alimleri ile bir araya geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin: İslam dini eğitiminin desteklenmesi için adımlar atılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam’ın ve Müslüman toplumun, Rus kültürel yapısının değişmez bir parçası olduğunu belirterek, “Hükümetimiz de Rusya’da İslam dinine yönelik eğitimin desteklenmesi için adımlar atacak.” dedi.

Teolojik İslam eğitiminin Rusya’da tekrar canlandırılmasının büyük önem taşıdığına değinen Putin, “Teolojik İslam eğitimi, her zaman derinliğe ve harika bir tarihe sahipti. 1917 devriminden önce Rus Müslüman ilahiyatçıları, dünyanın her tarafında çok saygın insanlar olarak tanınırdı ve görüşleri çok değerliydi.” dedi.

Putin, bu zenginliğin Sovyetler Birliği döneminde kaybolduğunu söyledi. 

“Geleneksel İslam, Rus kültürel kodunun önemli bir parçasıdır ve Müslüman toplumu da şüphesiz Rusya’nın çok uluslu halkının önemli bir unsurudur.”

Kaynak: AA 

Etiketler: vladimir putin, rusya, islam
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