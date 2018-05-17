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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Esed Soçi'de bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beşşar Esed, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Putin ve Esed, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Esed Soçide bir araya geldi

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Putin, Suriye’de elde edilen askeri başarının ardından, siyasi sürecin devam etmesi için ilave koşulların oluştuğuna işaret etti.

Putin, “Astana süreciyle bu yolda önemli bir ilerleme sağlandı. Bir sonraki hedef, ekonominin düzeltilmesi ve zor durumdakilere insani yardımların sağlanması.” dedi.

Esed de Suriye’nin giderek daha istikrarlı bir konuma geldiğini savunarak, “Astana ve Soçi’de yürütülen müzakere süreçlerini de değerlendirme fırsatı olacak” açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov görüşme sonrasında Esed’in, Birleşmiş Milletler nezdinde bir anayasa komisyonu oluşturulması için heyet gönderme kararı aldığını belirtti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kremlin, beşşar esed
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