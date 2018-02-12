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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin sorunu konuşuldu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve Filistin ile İsrail krizinin çözümünü konuştuk." dedi.

Putin, Trump'ın Filistin liderine en iyi dileklerini sunduğunu söyledi. 

Trump'tan Putin'e taziye 

Ayrıca Trump, dün Moskova yakınlarında meydana gelen ve 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Putin'e taziyelerini iletti.

Kaynak: AA/DHA

Etiketler: Trump, Putin
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