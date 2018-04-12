Rusya: Çatışmalar için kullanılan iletişim hattı faal

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerin çatışmaların azaltılması hattı olarak adlandırılan iletişim kanalının açık olup olmadığı sorusu üzerine, "Hat kullanılıyor ve faal. Hat genel olarak iki taraf tarafından kullanılıyor" dedi.

Kremlin tarafından yapılan açıklama, İngiliz hükümetinin Suriye'ye olası bir askeri saldırıda ABD ve Fransa'ya katılıp katılmamayı değerlendireceği toplantı öncesinde yapıldı.

Peskov ayrıca Rusya'nın Suriye konusunda ABD'den gelen açıklamaları yakından izlediğini, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi planlanmadığını belirtti.

Suriye'ye doğru kritik adımlar atılıyor

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısına karşı Suriye'yi vurup vurmama konusunda istişareler yapıyor.

Rusya ve ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engelledi.

ABD Başkanı Trump, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Trump, Suriye'yi izleyebilmek için hafta sonu programlarını iptal etti.

Fransa'da konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'de kimyasal silah kullanılan saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona, ülkesinin de katılabileceğini söyledi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın "silahsızlanma" mesajına cevap olarak, "Bu iyi bir fikir. Hadi sizin kimyasal silahlarınızdan başlayalım" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'de terörü destekleyen ABD'nin, fabrikasyon yalanlarla saldırı planladığını" savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın ülkesine yönelik tehdit açıklamaları sonrası, dünyadaki durumun endişe verici olduğunu ve sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Reuters