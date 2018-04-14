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Rusya, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Rusya, ABD'nin Suriye'yi vurması sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

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Rusya, BMGKyı acil toplantıya çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye operasyonunu değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Putin, "Rus ordusunun meşru hükümete terörle mücadelede destek verdiği Suriye'ye düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. ABD, eylemleriyle Suriye'deki insani felaketi daha da derinleştiriyor, sivil halka acılar yaşatıyor ve Suriye ile bölgede yeni bir sığınmacı dalgasını teşvik ediyor" dedi.

BM acil toplantıya çağırıldı

"Suriye'de yaşanan yeni gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etkiye sahip. Tarih, her şeyi yerli yerine koyacak ve halihazırda Washington'a eski Yugoslavya, Irak ve Libya'daki katliamlar nedeniyle büyük bir sorumluluk yükledi" diye devam eden Putin, BM Güvenlik Konseyi'ni ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemlerini kınamak üzere acil toplantıya çağırdıklarını vurguladı.

Etiketler: suriye, rusya, Putin, abd
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