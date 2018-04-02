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Rusya, bir Karadağlı diplomatı sınır dışı etti

Rusya, Karadağ'dan ihraç edilen bir Rus diplomata misilleme olarak, bir Karadağlı diplomatı sınır dışı etti.

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Rusya, bir Karadağlı diplomatı sınır dışı etti

Eski Rus ajan Sergey Skripal krizi sebebiyle Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere, aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermeye başlayan Rusya, bir Karadağlı diplomatı sınır dışı etti.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlatmıştı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters

Etiketler: sınır dışı, rusya, Karadağ
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