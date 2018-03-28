Rusya, Batı'nın düşmanlık seviyesini yargılayacak

Rusya ile Batı arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en ciddi casus krizi, Avrupa'yı Soğuk savaş yıllarına döndürdü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington ve Londra'nın Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşı misilleme yapmadan önce, Rusya'ya karşı hissettikleri düşmanlık düzeylerinin değerlendirileceğini söyledi.

Çift taraflı casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de kimyasal silahla saldırıya uğraması olayıyla ilgili, Amerika Birleşik Develtleri (ABD) ve AB üyesi ülkeler, Rus diplomatları sınır dışı ederek Kremlin'i cezalandırmıştı.

Rusya ise, kimyasal saldırıyla ilgili suçlamaları reddederek, Batı'nın eyleminin "kışkırtıcı bir hareket" olduğunu ve buna yanıt vereceğini söylemişti.

Takas edilen casus: Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Reuters