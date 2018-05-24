Rusya, balistik füzelerini denizaltıdan fırlattı

Birden fazla nükleer savaş başlığı taşıyabilen ve 9300 kilometrelik menzile sahip Bulava füzeleri, Yuri Dolgoruky adlı denizaltıdan fırlatıldı. Dört füze atışı da başarıyla tamamlandı.
Kaynak: AP
Rus donanması, kıtalar arası balistik füzelerini ilk kez denizaltıdan fırlattı. Dört füzeyle yapılan test atışları başarıyla tamamlandı.
Birden fazla nükleer savaş başlığı taşıyabilen ve 9300 kilometrelik menzile sahip Bulava füzeleri, Yuri Dolgoruky adlı denizaltıdan fırlatıldı. Dört füze atışı da başarıyla tamamlandı.
Kaynak: AP