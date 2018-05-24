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Rusya, balistik füzelerini denizaltıdan fırlattı

Rus donanması, kıtalar arası balistik füzelerini ilk kez denizaltıdan fırlattı. Dört füzeyle yapılan test atışları başarıyla tamamlandı.

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Birden fazla nükleer savaş başlığı taşıyabilen ve 9300 kilometrelik menzile sahip Bulava füzeleri, Yuri Dolgoruky adlı denizaltıdan fırlatıldı. Dört füze atışı da başarıyla tamamlandı.

Kaynak: AP

Etiketler: rusya, füze, denizaltı, balistik
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