  • 31 MART 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Rusya, aranan uçak için açıklama yapılmazsa İngiltere'ye karşılık verecek

Rusya, aranan uçak için açıklama yapılmazsa İngiltere'ye karşılık verecek

İngiltere'nin Londra'ya iniş yapan Rusya'ya ait bir uçağı açıklama yapmadan aramasına Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan cevap geldi.

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Rusya, aranan uçak için açıklama yapılmazsa İngiltereye karşılık verecek

Rusya Ulaştırma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, "Eğer İngiltere, uçağımızın neden arandığına dair hiçbir açıklama yapmazsa, Rusya bu eylemi yasa dışı olarak değerlendirecek ve aynı zamanda İngiliz havayolu şirketlerine karşı benzer bir eylemde bulunma hakkını saklı tutacak" dedi.

İngiltere'deki Rus Büyükelçiliği, İngiliz makamlarının dün Londra'nın Heathrow Havaalanı'nda bir Aeroflot uçağını gerekçe göstermeden aradığını açıkladı. Rusya, İngiltere'ye aramanın nedenleri ile ilgili açıklamanın istendiği bir nota gönderdi. Rus uçağında arama yapılmasını ‘İngiliz yetkililerin bariz bir provokasyonu' olarak niteleyen Rus Büyükelçiliği, olayın İngiltere'nin Rusya politikalarıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: uçak, rusya, İngiltere
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