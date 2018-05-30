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Rusya, Apple'dan Telegram'ın yasaklanmasını istedi

Rusya, kullanıcı mesajlarını Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmayı reddeden mesajlaşma uygulaması Telegram'ın AppStore'dan tamamen kaldırılmasını istedi.

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Rusya, Appledan Telegramın yasaklanmasını istedi

Geçtiğimiz aylarda Telegram'ı yasaklayan Rusya, hala AppStore'da erişime açık olan uygulamanın kullanılmasını durduramadı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu'na (Roskomnadzor) göre, Rusya'da büyük bir çoğunluk hala Telegram'ı kullanmaya devam ediyor.

Apple'a mektup gönderdiler

Telegram'ın kullanılmasının önüne geçmek isteyen Rusya ise yeni bir hamle yaparak Apple'dan bu uygulamanın derhal kaldırılmasını ve yerel kullanıcılara bildirim göndermesinin engellenmesini istedi. The Hill'de yer alan habere göre Apple'a mektup gönderen yetkililer, şirkete cevap vermesi için bir aylık süre tanıdı.

Süreç nasıl gelişti?

Roskomnadzor’un internet sitesinden, kullanıcılarının mesajlaşmalarına erişim izini vermemesi nedeniyle Telegram’a erişim yasağı konulması için Roskomnadzor tarafından dava açıldığı açıklanmıştı.

Taganskiy Mahkemesi Başkanı Yuliya Smolina, Roskomnadzor'un başvurusunu yerinde bularak, Telegram uygulamasına erişimin yasaklanmasına karar verildiğini belirtmişti. 

Rusya ile birlikte İran, Çin ve Suudi Arabistan da Telegram kullanımını engellemeye çalışıyor.

Etiketler: Telegram, rusya, apple
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