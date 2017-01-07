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'Rusya Amerikan seçimlerini etkiledi'

Amerikan istihbarat raporunda, Rusya'nın Amerikan seçimini etkilediği öne sürülüyor.

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Rusya Amerikan seçimlerini etkiledi

Amerikan istihbarat raporu, Rusya'nın 8 Kasım'daki Amerikan seçiminin sonucunu etkilediği yönünde.

Raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müdahale talimatını verdiği iddia ediliyor.

Raporda, Demokrat Parti üyelerinin elektronik postalarına girildiği, Wikileaks benzeri siteler aracılığı ile edinilen bilgilerin sızdırıldığı ve sosyal medya üzerinden çirkin yorumlar yapılarak üyelerin küçük düşürüldüğü belirtildi.

Raporda ayrıca, siber saldırıda yer alan Rus ajanlarının isimlerinin bilindiği ancak açıklanmayacağı ifade edildi.

Daha önce Rusya'nın siber saldırı iddialarını gülünç olarak nitelendiren yeni Başkan Donald Trump ise bu kez farklı bir açıklama yaptı.

Trump, “Rusya, Çin, diğer ülkeler, dış gruplar ve insanlar devamlı olarak hükümet kurumlarımızın, iş merkezlerimizin, kuruluşlarımızın ve hatta Demokrat Parti'nin siber altyapısını kırmaya çalışıyor ama tüm bunların seçime etkisi olmadı.” dedi.

Trump, siber suçlarla mücadele için bir birim oluşturacak ve 90 gün içerisinde de mücadele planı hazırlamalarını isteyecek. 
 

Etiketler: Trump, rusya seçimleri etkiledi, amerikan istihbarat raporu, abd seçimleri
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