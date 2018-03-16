Rusya, Amerikalılardan oluşan "kara listesini" genişletecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasında gerçekleşen "yaptırım" savaşı devam ediyor.
ABD yönetiminin, dün 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım kararlarını açıklaması üzerine, Rusya'dan cevap gecikmedi.
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin yeni yaptırımlarına aynı derecede karşılık verileceğini söyledi.
Rusya'nın resmi haber ajansı RIA'ya konuşan Ryabkov, Amerikalılardan oluşan "kara listenin" genişletileceğini açıkladı.
Rybakov, Moskova'nın Washington'la diyaloğu sürdürmek istediğini ve ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri ortadan kaldırmak isteyenlerin ateşle oynadıklarını belirtti.
RIA'nın haberine göre, ABD'nin suçlamalarına karşı Moskova gerekli tedbirleri alacak.
Kaynak: Reuters