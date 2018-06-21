Rusya, ABD'yi çifte standartla suçladı

Önce Paris İklim Anlaşması ardından İran Nükleer Anlaşması şimdi de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi...

Trump yönetimi, Konsey'den çekilmesiyle çok uluslu bir platformdan daha ayrılmış oldu. Washington yönetiminin asıl gerekçesi ise İsrail karşıtı tasarılardı.

Kendi insan hakları ihlallerini görmezden geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD’li yetkililerin, kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini görmezden geldiklerini savundu.

"Kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini kabul etmek istemiyorlar. Ancak aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyini de yeniden şekillendirmek istiyorlar."

ABD kendi çıkarına göre hareket ediyor

Zaharova, Amerikan yönetiminin BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılmasını şaşırtıcı bulmadıklarını da söyledi.

"Bu karar, ABD’nin sadece kendi çıkarlarına uyan çok taraflı düzenlerle iş birliği yapmak istediğini teyit ediyor. Konseyden ayrılma kararıyla ABD, insan haklarına yönelik kendi itibarına bir kez daha güçlü bir darbe vurmuştur."

ABD'nin ayrılışı bir şey kaybettirmez

Zaharova, Konsey’in bugüne kadar etkin bir şekilde çalıştığını söyleyerek,“ABD olmadan da böyle çalışmaya devam edecektir.” dedi.

İsrail için gemileri yaktı

Washington yönetimi, İsrail'e karşı önyargılı olduğu gerekçesiyle, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmişti.

Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi’nin 47 üyesi var. Türkiye, Konsey’de gözlemci devlet statüsünde.

Kaynak: TRT Haber, AA