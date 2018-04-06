Rusya, ABD'ye karşı tedbir alıyor

Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya Hükümeti'nin önümüzdeki günlerde ABD şirketlerinin çelik ve alüminyum ticaretindeki ek vergi tarifelerinden korunması yönünde tedbirler alacağını söyledi.

Rusya, ABD’den ithal edilen ürünlere yönelik bir kısıtlama listesi hazırlayacak.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı

ABD Başkanı Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı tarafların sert hamleleriyle giderek büyüyor.

Trump yönetiminin, geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, bin 300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı bildirilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlene ticaret savaşına cevap olarak, hafta başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de 50 milyar dolar değerinde ABD menşeli 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

ABD'nin vergi planı genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alırken, Çin'in misilleme vergileri de et, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü hedef alıyor.

Kaynak: Reuters